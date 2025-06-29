Командир российских операторов БПЛА рассказал журналистам, что украинские военные в последнее время просто бросают поврежденную или сломанную технику на поле боя под Купянском и даже не пытаются эвакуировать.

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В частности, отметил российский военнослужащий, в ходе разведки операторы дронов обнаружили бронемашину Oncilla 4х4 - это совместная польско-украинская разработка. Сначала российские военные думали, что броневик был подбит. А затем поняли, что машина не была повреждена. Она просто сломалась и ее бросили.

Украинский броневик помог бойцам РФ отразить атаку ВСУ

Украинские военные под Купянском даже не пытаются эвакуировать технику, в том числе и ту, которую можно было бы легко починить. Как передает РИА "Новости", со ссылкой на российских военных, в данном районе у ВСУ просто нет возможности этим заниматься из-за активной работы расчетов БПЛА.