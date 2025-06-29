Вооруженные силы Украины лишились двух или трех американских истребителей F-16, в результате чего их авиапарк теперь насчитывает около дюжины самолетов. Об этом в воскресенье, 29 июня, сообщил военный эксперт Алексей Живов.

Как отметил эксперт, на Украине все еще имеется достаточное число пилотов, способных управлять F-16, поскольку их подготовка велась в основном в США в предыдущие годы.

— Сейчас на Украине несколько десятков специалистов. Истребителей — порядка дюжины. Это неточный подсчет, потому что каждый раз цифры поставок назывались разные, кроме того, два или три самолета они уже потеряли в результате боев. Ну, до дюжины, я думаю, не больше, — заявил он.

Зеленский сделал заявление после массированного удара и гибели пилота F-16

Кроме того, Живов указал, что в определенный период Украина привлекала к управлению самолетами летчиков-отставников из иностранных армий, передает Lenta.ru.

Ранее в ВСУ сообщили, что в ночь на 29 июня Украина потеряла очередной западный истребитель F-16. Также погиб пилот летательного аппарата. В Вооруженных силах Украины уточнили, что он не смог катапультироваться.