Российские военные уничтожили бункер Зеленского под Львовом

В ходе ночной массированной атаки был уничтожен «крутой и навороченный, оснащенный как в фильмах про командные центры ЦРУ» бункер Владимира Зеленского в районе Львова, рассказал «Аргументам и фактам» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

В воскресенье, 29 июня, пресс-служба Минобороны РФ заявила, что ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также БПЛА по объектам ВПК Украины.

Дандыкин заметил, что во Львове еще в советские времена были оборудованы укрепленные сооружения для размещения запасного командного пункта всех армий Варшавского договора.

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«Это серьёзные сооружения. И, скорее всего, один из них является и бункером самого Зеленского, его запасным командным пунктом. Не думаю, что он там мог находиться в момент удара, но могли быть другие важные фигуры украинского командования и, в том числе, и офицеры НАТО», — разъяснил аналитик.

Ранее сообщалось, что бункера Зеленского разбросаны по всей подконтрольной ему территории. Один из них находится под зданием Офиса президента на Банковой улице, второй — во Львове, на объекте под названием «Абрикос».

Действующие бункера также есть в Ивано-Франковске и в Карпатских горах. В настоящее время известно о шести укрытиях, но, как полагают эксперты, их может быть существенно больше.