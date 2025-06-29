Появились подробности ликвидации F-16 на Украине

Истребитель F-16 ВСУ был подбит во время ночной российской атаки. 32-летний летчик не успел катапультироваться, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное сообщение Киева.

По данным Киева, в воскресенье ночью погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко.

«Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение <...>, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения», — говорится в сообщении.

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В воздухе самолет Устименко получил повреждения и начал терять высоту. Катапультироваться пилот не успел. Киев не раскрывает, какого рода повреждения и каким оружием были нанесены американскому истребителю.

На этой неделе военные аналитики рассказали, почему поставки F-16 оказались бесполезны для Киева, а перспективы украинской пилотируемой военной авиации весьма печальны.