В ДНР за неделю предотвратили почти 350 воздушных атак ВСУ

ДОНЕЦК, 29 июня. /ТАСС/. Почти 350 воздушных атак со стороны Вооруженных сил Украины предотвратили на территории Донецкой Народной Республики за неделю. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю перехвачено 349 вражеских беспилотников, из них над Донецком и Макеевкой нейтрализован 161 беспилотник, над Горловкой - 188", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что большое количество беспилотников, которые двигались в направлении Макеевки, было сбито 25 июня. Речь идет о БПЛА самолетного типа с боевыми фугасными зарядами.

По данным УФСБ, Киев предпринимал попытки атаковать объекты газоснабжения и электроподстанции на окраинах Донецка и Горловки.

"Зафиксирована повышенная активность разведывательных беспилотников вблизи строительных объектов в центральных районах Донецка", - подытожили в УФСБ.