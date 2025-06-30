Перед отправкой в Сумскую область командование усилило 158-ю отдельную механизированную бригаду (омбр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) офицерами, прошедшими подготовку в Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Отмечается, что часть этих офицеров была переведена в командиры штурмовых взводов из военных медиков. 28 июня агентство со ссылкой на российские силовые структуры сообщил, что военнослужащих 214-го отдельного штурмового батальона ВСУ, сформированного инструкторами США еще в 2016 году, перебросили из Донецкой народной республики на Сумское направление. В тот же день координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Сумской области были поражены пункт дислокации иностранных наемников в отельно-ресторанном комплексе и место размещения украинских диверсантов. Кроме того, добавил подпольщик, удары по военной логистике ВСУ были нанесены в Харьковской области.