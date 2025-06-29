От Харькова и Киева до Ивано-Франковска и Львова - на всей территории Украины этой ночью гремели мощные взрывы. По оценкам местных властей и СМИ, нанесено рекордное количество ударов дронами и ракетами - более пятисот.

Поражены объекты ВСУ и промышленные предприятия, которые неонацисты использовали для поддержания работы ВПК. Уничтожены цеха Бурштынской ТЭС в Черкассах, один из заводов в центре Кременчуга, портовая инфраструктура в Одессе, сообщает "ТВ Центр".

Российские военные стали невидимками для тепловизоров ВСУ

Десятки детонаций произошли на западе Львова, где были расположены склады с западным вооружением. Как неоднократно отмечали в Минобороны, украинские военные объекты ликвидируют в ответ на удары ВСУ по российской энергоинфраструктуре.