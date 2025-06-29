Зеленский посмертно присвоил звание героя Украины летчику F-16 Устименко

Погибшему в ходе отражения атаки ВС России летчику истребителя F-16 Максиму Устименко посмертно присвоили звание героя Украины. Такое решение озвучил в своем Telegram-канале Владимир Зеленский.

Напомним, утром 29 июня ВВС Украины заявили о потере F-16 и гибели летчика Максима Устименко. Сообщалось, что он успел сбить в небе семь целей, а затем самолет стал терять высоту. Пилот отвел его в сторону от населенного пункта и не успел катапультироваться.

В Раде обвинили Зеленского в убийстве пилота F-16

По всей видимости, F-16 использовали для перехвата дронов-камикадзе "Герань". И это не первый случай, когда Киев теряет американские истребители, применяя их в качестве средства ПВО. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая возмутилась по этому поводу и обвинила командование ВСУ в убийстве пилота.