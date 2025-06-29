ВСУ потеряли еще один F-16 вместе с летчиком

В ходе ночного вылета на Украине разбился истребитель F-16, в результате чего погиб пилот первого класса подполковник Максим Устименко, говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Украина потеряла еще один истребитель F-16, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ. Катастрофа произошла в ночь на 29 июня во время боевого вылета в небе над Украиной. По официальной информации, погиб пилот первого класса подполковник Максим Устименко.

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В телеграм-канале Воздушных сил сказано: «Этой ночью на самолете F-16 погиб летчик первого класса подполковник Максим Устименко. Его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Пилот катапультироваться не смог».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над Украиной истребитель F-16 потерпел крушение во время боевого вылета, при этом пилот катапультировался. ПВО России ранее сбила F-16 Военно-воздушных сил Украины. Очевидцы рассказали, как пилот сбитого F-16 пытался спастись в Сумской области.