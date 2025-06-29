«Самый кошмар». Битва за острова Днепра переходит в активную фазу

Украинские и российские ДРГ вновь заметно активизировались в дельте Днепра, пишут западные источники. В частности, американский Институт изучения войны (ISW) в свежих оперативных докладах указывает: диверсионные группы ВСУ пытаются снова прорваться на левый (восточный) берег Днепра. Американские OSINT-аналитики даже назвали это «наступлением»: украинские диверсанты были отмечены к северу от Алешек, в районе Антоновского автомобильного моста.

17 и 18 июня российские войска отразили атаку украинской ДРГ в районе Тендровской косы (к юго-западу от Херсона в Чёрном море). В свою очередь 26 июня пресс-секретарь Национальной гвардии Украины полковник Руслан Музычук сообщил, что российские войска сосредоточены на проведении разведки и контроле над островами в дельте Днепра.

ISW пишет, что на Херсонском направлении, предположительно, действуют подразделения 61-й российской бригады морской пехоты (Северный флот), 127-й отдельной разведывательной бригады (22-й армейский корпус) и 104-й дивизии ВДВ.

Российские военные стали невидимками для тепловизоров ВСУ

Российские ВКС все чаще используют высокоточные "умные бомбы" для поражения целей вблизи границы Николаевской области Украины. Применение глиссадных (планирующих) бомб на Южном театре военных действий представляет серьезную угрозу для украинских ПВО, пишет сербское интернет-издание Novine.Info.

Российские "умные бомбы" теперь достигают целей, расположенные в непосредственной близости от границы Николаевской области, несмотря на меры по усилению украинской группировки ПВО в этом районе. В частности, сообщается об авиаударе по селу Таврическому в Херсонской области, всего в нескольких километрах от границы с Николаевской областью. Уничтоженной целью был учебный центр ВСУ, пишет Novine.Info.

При этом часть Николаевской области, а именно Кинбурнская коса, находится под контролем российских войск. Это делает невозможным активное использование Украиной военно-морской базы в Очакове. Польский военный обозреватель издания Defence24 Марчин Гаведа пишет, что российские ФАБ с УПМК стали таким же «ночным страхом» для украинских войск на Южном театре военных действий, как ранее FPV-дроны, запускаемые с Кинбурнской косы.

ФАБ дают российской тактической авиации (особенно фронтовым бомбардировщикам Су-34) возможность атаковать вне досягаемости украинской ПВО. Это заставило украинцев подтянуть ЗРК ближе к линии фронта, что, в свою очередь, превратило расчеты ПВО в легкие мишени для российского огня.

– Украинцы открыто говорит о скачкообразном росте активности и эффективности тактической авиации ВКС, как о серьезной фронтовой проблеме, – пишет Defence24 со ссылкой на источники в ВСУ.

Серийное производство УМПК привело к тому, что преобразование старых бомб ФАБ в планирующие носит массовый характер: каждый день на головы бандеровцев сыплется не менее 100-120 глиссадных авиабомб (в отдельные дни более 130), пишет Defence24. Кроме того, резко выросло число применяемых ФАБ-1500 и ОДАБ-1500. В бомбах с УМПК появился также самоблокировщик, чтобы бомба взорвалась даже через несколько часов после ее сброса. Это затрудняет ее обезвреживание, неся угрозу для саперной группы.

Первоначально бомбами с УМПК были старые ФАБ-500 (УМПК-500 М62), затем появились модули УМПК также на ФАБ-250, но и на кассетных РБК-500, затем тяжелые ФАБ-1500 или топливно-воздушные ОДАБ-500П. В последнее время украинская сторона упоминает о применении на фронте термобарических ОДАБ-1500, с огромной мощностью. УМПК интегрирован также в гигантскую ФАБ-3000 («Царь-бомбу»).