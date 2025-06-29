Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могли видеть через тепловизор российских военных, которые заходили в Алексеевку на западе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом военкору RT рассказал командир штурмовой группы 114-й бригады группировки войск «Центр» с позывным Кит.

Он отметил, что главной задачей армии России было зайти в Алексеевку и остаться не замеченной противником, накопиться и начать зачистку населенного пункта от врага.

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По словам Кита, военные Вооруженных сил (ВС) России применяли антидроновое пончо, выдвигаясь из населенного пункта Андреевка. При этом подчеркивается, что заход осуществлялся прямо через поле, что достаточно рискованно, однако штурмовики в объектив тепловизора не попали.

Ранее стало известно, что российская армия взяла под полный контроль Алексеевку в ДНР. Также появились кадры входа войск ВС РФ на данной территории. Как уточняется, Алексеевка была одним из ключевых логистических опорных пунктов противника на границе Днепропетровской области.