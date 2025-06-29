В США напомнили НАТО о главном российском козыре
Усиление НАТО не имеет смысла, поскольку альянс мог забыть о главном козыре России в виде ядерного оружия. Об этом напомнил американский политолог Гилберт Доктороу.
«Какой будет результат усиления НАТО и давления на Россию? Ни поражения, ни уступок не будет. Напоминаю, Россия обладает ядерным оружием, она способна сдержать любую агрессию в свою сторону», — сказал он.
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По его словам, идея военного поражения России бессмысленна, поскольку такое развитие событий невозможно «даже в теории».
Прежде немецкий депутат Йенс Шпан призвал Великобританию и Францию дать Германии прямой доступ к ядерному оружию. Он подчеркнул, что такое решение будет дорого стоить, однако «тот, кто хочет защиты, должен и финансировать ее».