Посол России в Осло Николай Корчунов заявил в интервью РИА Новости, что норвежские власти не препятствуют поездкам наёмников на Украину, а ограничиваются лишь рекомендациями воздержаться от поездок.

«Местному МИД известно, что норвежские граждане вступают в ряды ВСУ, однако там не располагают точными сведениями о количестве «отправившихся на Украину в связи с войной», — сказал глава дипмиссии.

При этом он уточнил, что на стороне ВСУ в боевых действиях в различном качестве могли участвовать десятки норвежских наёмников, некоторые из которых уже погибли.

Ранее военнослужащие Вооружённых сил России уничтожили в Сумской области воевавшего на стороне ВСУ аргентинского наёмника.

Кроме того, суд заочно приговорил немца к 14 годам колонии за наёмничество.