ВСУ ночью атаковали регион России

В ночь на воскресенье, 29 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ростовскую область с помощью беспилотников. Об этом Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что дроны были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Куйбышевском районе. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Информация уточняется, добавил Слюсарь.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 28 июня над российскими регионами сбили 31 беспилотник. Больше всего дронов — девять — уничтожили над Крымом, шесть над Брянской областью, по пять дронов ликвидировали над Смоленской областью и акваторией Черного моря, два над Азовским, по одному над Орловской, Белгородской, Калужской областями и Краснодарским краем.