Польша подняла в воздух истребители из-за якобы активности России на Украине

Авиация Польши и стран-союзников была поднята в небо над республикой из-за якобы активности России на Украине.

Информация об этом появилась в соцсети Х оперативного командования родов польских вооружённых сил.

Уточняется, что в воздух были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности.

В середине июня в Польше заявили о перехвате российского Ил-20 над Балтикой.

28 июня президент Польши Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом в Киев.