Украинский броневик помог бойцам РФ отразить атаку ВСУ

Подорвавшийся на минах броневик ВСУ помог русским бойца отразить контратаку противника в поселке Новониколаевка на границе ДНР и Днепропетровской области.

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Мало того - подорвалась машина в украинских "зубах дракона". Но мины были русские.

"Наши инженеры хорошо поработали и установили в оставшихся от противника "зубах дракона" мины. И первая Maxx Pro легла там набок, перекрыв дорогу наступающим", - рассказал RT заместитель командира батальона 30-й гвардейской бригады группировки "Центр" Сергей Зайцев.

На границе Днепропетровской области вообще происходит много интересного. Села Алексеевка и Зеленый Кут, например, нашим военным удалось занять практически без боя.

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Штурмовые группы заходили в населенные пункты ночью, используя антидроновые пончо. Благодаря этому противник не видел шедших внаглую, через поле солдат в тепловизоры.

А когда увидел, было уже поздно.