Меркурис: России не нужны большие расходы на оборону, чтобы одолеть НАТО

RT на русском

Британский геополитический аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что России не нужны большие расходы на оборону, чтобы одолеть НАТО, а Москва уверена в своих вооружённых силах. По его словам, об этом свидетельствуют заявления президента России Владимира Путина о сокращении страны затрат на оборону.

Меркурис: России не нужны большие расходы на оборону, чтобы одолеть НАТО
© РИА Новости
«Интересно было отметить, что Путин заявил о возможности снижения затрат на оборону уже в следующем году... Российская армия настолько эволюционировала, что способна справиться с любой угрозой, исходящей от альянса и без огромных затрат», — сказал он.

Кроме того, Меркурис подчеркнул, что данная тенденция наводит на мысли о том, что Россия победит на Украине уже совсем скоро.

Ранее Меркурис заявил, что Украину ждёт катастрофа в случае выхода армии России к Днепру.

Также, по его словам, саммит НАТО продемонстрировал, что Владимира Зеленского сбрасывают со счетов.