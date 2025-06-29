Британский геополитический аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что России не нужны большие расходы на оборону, чтобы одолеть НАТО, а Москва уверена в своих вооружённых силах. По его словам, об этом свидетельствуют заявления президента России Владимира Путина о сокращении страны затрат на оборону.

«Интересно было отметить, что Путин заявил о возможности снижения затрат на оборону уже в следующем году... Российская армия настолько эволюционировала, что способна справиться с любой угрозой, исходящей от альянса и без огромных затрат», — сказал он.

Кроме того, Меркурис подчеркнул, что данная тенденция наводит на мысли о том, что Россия победит на Украине уже совсем скоро.

Ранее Меркурис заявил, что Украину ждёт катастрофа в случае выхода армии России к Днепру.

Также, по его словам, саммит НАТО продемонстрировал, что Владимира Зеленского сбрасывают со счетов.