Военкоры сообщили о «табуне» летящих на Украину беспилотников

Границу Украины пересек «табун» ударных беспилотников «Герань». Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

В небе было одновременно зафиксировано более сотни дронов, и их число продолжает увеличиваться.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в столице заработала система противовоздушной обороны (ПВО).

До этого стало известно о массированной атаке российских войск по военным объектам на Украине. Вооруженные силы (ВС) России применили комбинированный удар с помощью «Гераней», крылатых ракет «Калибр» морского базирования, а также стратегической авиации.