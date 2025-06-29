На Западе раскрыли подробности об отправленных на Украину танках Abrams

Новая партия танков Abrams, отправленная из Австралии на Украину, вряд ли сможет повлиять на ситуацию на поле боя. Об этом пишет западное издание Military Watch Magazine (MWM).

Как отмечается в статье, переданные Киеву танки уже прослужили десятилетия и сильно изношены, поэтому их боеготовность значительно снижена. Кроме того, Abrams имеют слабозащищенную крышу, что делает их малоэффективными в условиях современной войны с широким использованием беспилотников, пишет издание.

«Если новые танки Abrams выйдут на передовую, вполне вероятно, что они будут иметь такой же высокий показатель выбытия, как и предыдущие 31 машина», — говорится в материале.

Ранее стало известно количество оставшихся у Вооруженных сил Украины (ВСУ) Abrams американского производства. По подсчетам MWM, украинские войска потеряли 27 из 31 полученных танков.