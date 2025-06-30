США решили модернизировать танки Abrams после их неудач на Украине

Армия США намерена повысить живучесть своих основных боевых танков M1 Abrams, выделив более 107 миллионов долларов на новые системы защиты машины, сообщает Military Watcj Magazine.

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"Эти средства предназначены для разработки и внедрения покрытий, улучшающих скрытность, комплектов пассивной защиты и новых лазерных систем предупреждения", - пишет MWM.

Основной объем финансирования приходится на комплекты пассивной защиты GM1914 VPS Top Attack Protection, которые предназначены для защиты от атаки сверху управляемыми ракетами или дронами. Всего этими комплектами планируется оснастить около 350 танков.

С тех пор как танки Abrams отправили на Украину, возникли серьезные опасения по поводу их живучести. Особенно много критики вызвала их уязвимость перед новыми угрозами, такими как беспилотники. Хотя ВСУ получили варианты M1A1, которые защищены хуже, чем танки армии США, большинство из них уничтожили ударами сверху, где толщина брони у украинских и американских вариантов одинакова.

"Это, вероятно, стало значительным фактором, стимулирующим новые инвестиции в повышение уровня бронезащиты с акцентом на оружие, атакующее сверху", - отмечет MWM.

Украинская армия также пыталась повысить уровень бронезащиты американских танков, оборудовав их "реактивной броней", однако это не оказало существенного влияния на уровень потерь.

В настоящее время на вооружении армии США находится около 2640 танков Abrams, из которых примерно 1500 были доведены до стандарта M1A2 SEPv2, а еще около 600 - до новейшего стандарта M1A2 SEPv3. Оставшиеся примерно 540 танков и еще около 2000, находящихся на хранении, - это старые M1A1 времен холодной войны. Несмотря на то, что Abrams и ранее несли значительные потери в боях с легковооруженными военизированными формированиями, масштабы потерь, понесенных украинской армией в гораздо более интенсивных боях, подмочили их репутацию, указывает издание.

Ранее сообщалось, что первая партия переданных Украине танков Abrams была уничтожена. Публикация снимков, сделанных недавно в Польше, подтвердила прибытие в страну бывших основных боевых танков австралийской армии M1A1 Abrams, которые были обещаны Вооруженным силам Украины в качестве помощи.