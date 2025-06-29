Освобождение Новой Кругляковки Харьковской области перерезает группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на западе ЛНР. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"ВС РФ продвигаются и ниже Новой Кругляковки, и юго-восточнее — в Зеленом Гае идут ожесточенные бои. Боровская Андреевка тоже постоянно под огневым контролем", — сказал он.

Марочко добавил, что российским войскам нужно постараться для того, чтобы "убрать логистику украинских боевиков". 27 июня министерство обороны Российской Федерации объявило об установлении контроля над населенным пунктом Новая Кругляковка в Харьковской области.

Кроме того, по данным ведомства, за прошедшую неделю российскими военнослужащими был занят еще один населенный пункт в том же регионе — село Петровское. В свою очередь глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что освобождение Новой Кругляковки свидетельствует об объединении ВС РФ на Харьковском направлении.