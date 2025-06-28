Британцы выступили против закупки F-35 у США

Акция протеста против покупки у США самолетов F-35A, способных нести ядерные бомбы, прошла рядом с базой королевских ВВС Марэм в графстве Норфолк на востоке Англии. Об этом сообщило движение "Кампания за ядерное разоружение" (Campaign for Nuclear Disarmament, CND).

"Протест против значительного расширения ядерной военной программы Британии [прошел] сегодня на базе королевских ВВС Марэм. Мы должны противостоять правительству, которое урезает программы социального обеспечения и сокращает расходы на государственные услуги ради перевооружения без каких-либо консультаций с обществом или парламентских дебатов", - сказано в сообщении CND. Как следует из опубликованных движением фотографий, в акции приняли участие пара десятков человек.

Вечером 24 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что Лондон закупит у США 12 истребителей F-35A, способных нести тактические термоядерные авиабомбы B61-12. Таким образом в Соединенное Королевство вернутся воздушные носители ядерного оружия. В 2008 году США вывезли с авиабазы Лейкенхит на востоке Англии свои ядерные арсеналы, которые размещались в Великобритании с 1949 года. В настоящее время ядерное оружие Соединенного Королевства размещено исключительно на четырех субмаринах типа Vanguard, которые несут американские баллистические ракеты Trident II (D5).

CND было основано в 1957 году. Движение получило всемирную известность в 1960-е годы благодаря массовым маршам за ядерное разоружение: ежегодно в шествиях протяженностью почти 80 км - от Трафальгарской площади в Лондоне до исследовательского центра по ядерным боеприпасам Минобороны Великобритании в Олдермастоне - принимали участие десятки тысяч человек.