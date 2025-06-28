ЦАХАЛ: Израиль ликвидировал одного из основателей ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в городе Газа одного из основателей радикального движения ХАМАС, который занимал должность начальника штаба в военном крыле организации.

"Армия обороны Израиля в районе Сабра города Газа атаковала и ликвидировала террориста Хахама Мухаммеда Иссу аль-Иссу, который являлся одним из основателей ХАМАС. Его нынешняя должность - начальник штаба в военном крыле террористической организации", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.