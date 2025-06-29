Россия начала массированную атаку по Украине

Российские Вооруженные силы (ВС) начали массированную атаку по Украине с применением ракет и беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

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«Большая группа "Гераней" через Сумскую область атакует центральную и западную Украину. В Ровно гремят взрывы», — указано в сообщении.

Отмечается, что со стороны Черного моря через Херсонскую область летят ракеты «Калибр». При этом количество атакующих дронов увеличивается из-за подлета новых беспилотников.

Ранее на Украине предупредили о готовящейся атаке сотен российских дронов. «Сегодня ночью Украину могут атаковать более 400 "Шахедов". Может состояться ракетный удар из стратегической авиации, а также с моря», — указано в сообщении.