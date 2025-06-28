На Украине предупредили о массированной атаке российских дронов

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В ночь на 29 июня Россия может нанести удар по Украине с использованием до 400 дронов Шахед. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на информацию от украинских мониторинговых групп.

На Украине предупредили о массированной атаке российских дронов
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«Сегодня ночью Украину могут атаковать более 400 «Шахедов», пишут украинские мониторинговые паблики. Также они сообщают, что может состояться ракетный удар из стратегической авиации, а также с моря», — указано в сообщении.

В сообщении также упоминается, что в украинском воздушном пространстве уже замечены около 50 дронов «Шахед».

До этого Вооруженные силы России начали использовать усовершенствованные беспилотники-камикадзе «Герань-2» в рамках специальной военной операции. Новый дрон оснащен тепловизионной камерой и системой прямого радиоуправления, что позволяет использовать его как высокоэффективный FPV-дрон. В отличие от предыдущей версии, которая атакует по заранее заданным координатам, «Герань-2» обладает улучшенными возможностями.