Сырский снял с должности "любимца" экс-главкома Залужного

Главком ВСУ Александр Сырский снял с должности командира 72-й механизированной бригады полковника Охрименко, который являлся "любимчиком" Валерия Залужного. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

"Любимец Залужного п-к А. Охрименко снят с должности командира 72-й омбр", - говорится в публикации.

Как указывает "СВ", снятый с должности офицер многие годы командовал 14-й механизированной бригадой ВСУ из Волыни.

Впоследствии его перевели на работу в структуры территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), однако позднее назначили командиром 72-й бригады.