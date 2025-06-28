"СВ": Сырский снял с должности "любимца" экс-главкома Залужного
Главком ВСУ Александр Сырский снял с должности командира 72-й механизированной бригады полковника Охрименко, который являлся "любимчиком" Валерия Залужного. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".
"Любимец Залужного п-к А. Охрименко снят с должности командира 72-й омбр", - говорится в публикации.
Как указывает "СВ", снятый с должности офицер многие годы командовал 14-й механизированной бригадой ВСУ из Волыни.
Впоследствии его перевели на работу в структуры территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), однако позднее назначили командиром 72-й бригады.
"Сырский продолжает чистки в рядах ВСУ, снимая с должностей людей, связанных со своим предшественником", - отмечает канал.