Актер из «Улиц разбитых фонарей» погиб в зоне СВО

Актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» Вадим Алферов погиб в зоне проведения специальной военной операции. О его гибели с опозданием сообщил портал «Кино-Театр.Ру».

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«23 декабря военкомат передал извещение „Пропал без вести 28.11.2024 в Суджанском районе, Курская область“. 7 мая 2025 года был опознан», — сообщил портал.

Он был похоронен на Южном кладбище.

По информации ресурса, Алферов в октябре 2024 года подписал контракт и присоединился к мотострелковому полку, который был направлен для выполнения задач в Курской области. В воинском подразделении он получил позывной «Артист».

Вадим Алферов родился 7 июля 1974 года в Комсомольске-на-Амуре. Он окончил Дальневосточную академию искусств в 1997 году, после чего работал в Санкт-Петербургском государственном детском драматическом театре «На Неве».

Наиболее известен зрителям по ролям в телесериалах «Русские амазонки», «Тайны следствия», «Литейный», «Морские дьяволы» и других проектах. Последний раз на экране он появился в 2024 году — в четвертом сезоне сериала «Первый отдел».