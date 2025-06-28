Порошенко пожаловался на кишащее дронами России небо над Харьковом
Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) пожаловался, что небо в Харьковской области кишит беспилотниками России. Об этом он написал в своем Telegram.
Украинский политик посетил подразделения ВСУ, находящиеся сейчас под Харьковом. После этого Порошенко и сделал очередное заявление.
Он отметил, что все небо на харьковском направлении «кишит» беспилотниками России.
«Разведывательные и ударные беспилотники (…) и в большом количестве. Бои напряженные, и украинским военным чрезвычайно сложно», — заявил политик.