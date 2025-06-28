В Германии потребовали предоставить стране прямой доступ к ядерному оружию

Председатель фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге (парламенте) Йенс Шпан считает, что размещенного в ФРГ американского атомного оружия недостаточно для "сдерживания" России, поэтому, по его мнению, Германия или ЕС должны получить доступ к ядерному арсеналу Франции или Великобритании.

"Европа должна стать способной к сдерживанию. Для этого в том числе в Германии размещены американские атомные бомбы, но этого на долгосрочную перспективу недостаточно", - сказал он в интервью газете Welt am Sonntag. "Мы должны обсудить германское или европейское участие в доступе к арсеналу атомного оружия Франции и Великобритании, возможно, собственное участие вместе с другими европейскими государствами", - заявил Шпан.

По его словам, "это будет стоить много денег, но тот, кто хочет защиты, должен и финансировать ее".

"Нам следует вести дискуссии о собственном европейском ядерном зонтике, - продолжал лидер фракции ХДС/ХСС. - А это будет работать только при германском лидерстве. Тот, кто не может обеспечить ядерное сдерживание, станет игрушкой мировой политики".

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Как считает Шпан, один из вариантов мог бы заключаться в том, чтобы ответственность за "ядерную кнопку" переходила от страны к стране ЕС по случайному принципу.

"Тогда потенциальный противник будет оставаться в неведении", - полагает политик.

О Германии и ядерном оружии

Согласно третьему положению Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, вступившего в силу 15 марта 1991 года, ФРГ отказывалась от собственного производства, обладания и распоряжения ядерным, биологическим и химическим оружием. К концу июня 1991 года СССР вывел все военные ядерные компоненты с территории бывшей ГДР.

Однако на территории страны продолжает оставаться ядерное оружие США в рамках стратегической концепции НАТО по устрашению потенциальных противников. До 20 американских ядерных боеголовок, по неподтвержденным данным, находятся на авиабазе близ Бюхеля.

В марте 2010 года депутаты Бундестага большинством голосов предоставили правительству мандат на переговоры с Вашингтоном о вывозе американского ядерного оружия с территории Германии. Однако тогдашний кабмин ФРГ объявил, что не будет предпринимать каких-либо односторонних действий без согласования с партнерами по НАТО.