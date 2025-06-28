Прилет первой русской авиабомбы в Днепропетровск попал на видео. Соответствующие кадры появились в сети, их публикует «РГ | Русское оружие».

На записи заметен оставленный боеприпасом инверсионный след. Информации о цели бомбы нет.

Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы России впервые ударили корректируемыми авиационными бомбами с ускорителями по объектам в Днепропетровске. Удар был нанесен на расстоянии более 100 километров от линии фронта.