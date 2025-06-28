После освобождения населенного пункта Червоная Зирка в ДНР междуречье рек Волчья и Мокрые Ялы перешло под контроль ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ, показав кадры освобождения населенного пункта бойцами Восточной группировки.

"После освобождения села Запорожье и последующего стремительного броска на Ялту штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады, не снижая темпа, ворвались в Червоную Зирку и выбили противника из населенного пункта. Таким образом, территория междуречья рек Волчья и Мокрые Ялы перешла под полный контроль группировки войск "Восток", - говорится в сопроводительном тексте.

Отмечается, что всего в течение недели военнослужащими группировки освобождено пять населенных пунктов.