Рогов назвал судьбу пропавших без вести солдат ВСУ

Большинство солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), пропавших без вести в Крынках Херсонской области, были ликвидированы. Их судьбу раскрыл председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

По его словам, в Крынках пропавшими без вести числились около двух тысяч бойцов ВСУ.

«Понятно, что подавляющая часть из них уничтожена, в том числе, при попытках переправиться через Днепр», — сказал Рогов.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные для внезапных атак в регионе направляют беспилотники через каналы, обмелевшие после разрушения плотины Каховской ГЭС.