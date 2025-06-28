Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о решающей роли беспилотников в вопросе продвижения и удержания позиций на фронте.

Как пишет ТАСС, соответствующее заявление он сделал на полях XII Форума регионов России и Белоруссии.

«Подходы поменялись — это факт. То, что во многом сейчас решающую роль для продвижения подразделений или же удержания позиций играют беспилотники, причём разного типа, — это факт», — отметил он.

Глава ДНР подчеркнул, что неслучайно президентом России Владимиром Путиным было принято решение по созданию дополнительных соответствующих подразделений.

Ранее Пушилин сказал, что размеры безопасной зоны, создаваемой на российской границе, должны зависеть от той боевой техники, которая предоставляется киевскому режиму западными странами.