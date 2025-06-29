Трамп примет в Белом доме пилотов B-2, которые участвовали в атаке на Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет в Белом доме пилотов стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit, которые участвовали в атаке американских военных на Иран. Об этом он сообщил в Truth Social.

По его словам, «невероятные» пилоты приедут в Белый дом.

До этого председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дэн Кейн заявил, что атака США на Иран стала результатом многолетней подготовки американских военных.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В ночь на 22 июня к ударам по Ирану подключились военно-воздушные силы (ВВС) США. Как сообщил Трамп, атаке подверглись три ядерных объекта республики, в числе которых был завод по обогащению урана Фордо.

Спустя еще два дня глава Белого дома заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии. По его словам, после вступления в силу режима прекращения огня мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».