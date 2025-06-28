Хуситы снова обстреляли Израиль

Израильские военные зафиксировали утром новый ракетный запуск со стороны Йемена, откуда Израиль регулярно обстреливают мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, в сторону Израиля была запущена одна ракета. Военные предприняли попытку перехвата, после чего "ракета, по всей вероятности, была успешно перехвачена", отметили в армии.

Как передала гостелерадиокомпания Kan, из-за ракетной угрозы воздушная тревога была объявлена в ряде районов на юге Израиля. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.