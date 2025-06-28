Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru спрогнозировал поворот в проведении специальной военной операции при одном действии Украины. По его мнению, это произойдет после принятия Киевом российского меморандума.

Эксперт отметил, что украинские власти пока не осознали важность документа, который был передан им в Стамбуле.

«Поворотный момент на СВО будет тогда, когда Украина примет наш меморандум, который им предъявили на переговорах. Пока они его не осознали», — сказал он.

Тем временем Армия России взяла под контроль поселок Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР), где находится крупное литиевое месторождение, напомнил Дандыкин. Он добавил, что у президента Украины Владимира Зеленского были договоренности с США о разработке ресурсов, однако теперь населенный пункт со значительными запасами этого элемента находится под контролем России.

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Российская сторона передала меморандум по мирному урегулированию украинской делегации на переговорах в Стамбуле, которые состоялись 2 июня. Впоследствии текст документа был опубликован. Украина, в свою очередь, передала России свой вариант документа.