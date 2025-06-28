В России спрогнозировали поворот в проведении СВО при одном действии Украины

Lenta.ru

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru спрогнозировал поворот в проведении специальной военной операции при одном действии Украины. По его мнению, это произойдет после принятия Киевом российского меморандума.

В России спрогнозировали поворот в проведении СВО при одном действии Украины
© РИА Новости

Эксперт отметил, что украинские власти пока не осознали важность документа, который был передан им в Стамбуле.

«Поворотный момент на СВО будет тогда, когда Украина примет наш меморандум, который им предъявили на переговорах. Пока они его не осознали», — сказал он.

Тем временем Армия России взяла под контроль поселок Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР), где находится крупное литиевое месторождение, напомнил Дандыкин. Он добавил, что у президента Украины Владимира Зеленского были договоренности с США о разработке ресурсов, однако теперь населенный пункт со значительными запасами этого элемента находится под контролем России.

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Российская сторона передала меморандум по мирному урегулированию украинской делегации на переговорах в Стамбуле, которые состоялись 2 июня. Впоследствии текст документа был опубликован. Украина, в свою очередь, передала России свой вариант документа.