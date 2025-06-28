На данный момент тот факт, что российские войска взяли под контроль часть земель на реках Волчья и Мокрые Ялы в ДНР, дает в перспективе «полное и окончательное освобождение» Южного Донбасса. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» сообщил военный корреспондент Федор Громов.

По его словам, в будущем российские войска имеют большие шансы выйти вперед — к Днепропетровской области. Червоная Зирка же находится недалеко от границы с этим регионом.

О том, что войска России зашли в Червоную Зирку, стало известно ранее в субботу, 28 июня. Тогда же речь шла о группировке войск «Восток» — именно ее бойцы смогли взять под контроль это село. Успеха в ДНР военные добились с помощью решительных действий на данном направлении.

В сети также появились кадры боев, после чего военные подняли победные флаги России. Позднее же в Министерстве обороны России пояснили, что вхождение войск в Червоную Зирку дает полный контроль над территориями, стоящими на реках Волчья и Мокрые Ялы.