В рядах ВСУ повсеместно на фронте встречаются «деды», военные в возрасте 45-50 лет, поскольку молодые украинцы не идут в украинскую армию, это стало «растущей проблемой» для Киева.

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Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Киев сопротивляется призыву молодых людей, стремясь защитить долгосрочное будущее страны. Это означает, что на поле боя много седых волос <…> Повсеместность этого прозвища указывает на растущую проблему, с которой сталкивается Украина», — говорится в сообщении издания.

Чиновники США оказывали давление на Украину, требуя снизить возраст призыва в ВСУ, но «Киев сопротивлялся», пишет WSJ, опасаясь, что это может серьезно повредить демографии страны и способности страны восстановиться после конфликта.

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До этого военный блогер и автор Telegram-канала «Шепот фронта» Руслан Татаринов, который для фиксации и подсчета потерь украинской армии использует специальные программы, заявил, что на Украине с начала специальной военной операции (СВО) было опубликовано 624 тысячи некрологов военным ВСУ.

По его словам, данное количество некрологов «было выставлено по всей Украине с июня 2022 года до июня 2025-го».