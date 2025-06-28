Алаудинов: ВСУ пытаются остановить РФ, это напоминает полет мотылька на огонь

Газета.Ru

Попытки ВСУ остановить продвижение России на фронте похожи на полет мотылька на огонь.

Алаудинов: попытки ВСУ остановить Россию сравнимы с «полетом мотылька на огонь»
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Об этом РИА Новости заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Я считаю, что это их действо, оно похоже на полет бабочки или мотылька на огонь <…> Они действительно пытаются где-то совершить какой-то прорыв определенный, собирают определенные ресурсы», — отметил он.

До этого военный блогер и автор Telegram-канала «Шепот фронта» Руслан Татаринов, который для фиксации и подсчета потерь украинской армии использует специальные программы, заявил, что на Украине с начала специальной военной операции (СВО) было опубликовано 624 тысячи некрологов военным ВСУ.

По его словам, данное количество некрологов «было выставлено по всей Украине с июня 2022 года до июня 2025-го».