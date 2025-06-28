Алаудинов: попытки ВСУ остановить Россию сравнимы с «полетом мотылька на огонь»

Попытки ВСУ остановить продвижение России на фронте похожи на полет мотылька на огонь.

Об этом РИА Новости заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Я считаю, что это их действо, оно похоже на полет бабочки или мотылька на огонь <…> Они действительно пытаются где-то совершить какой-то прорыв определенный, собирают определенные ресурсы», — отметил он.

До этого военный блогер и автор Telegram-канала «Шепот фронта» Руслан Татаринов, который для фиксации и подсчета потерь украинской армии использует специальные программы, заявил, что на Украине с начала специальной военной операции (СВО) было опубликовано 624 тысячи некрологов военным ВСУ.

По его словам, данное количество некрологов «было выставлено по всей Украине с июня 2022 года до июня 2025-го».