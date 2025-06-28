Украинские ТЦК начали использовать беспилотники

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) начали использовать дроны при проведении рейдов, чтобы вычислять укрывающихся в собственных домах мужчин, заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. Об этом пишет РИА Новости.

«Сейчас ввели новшество: ТЦК ходит с дроноводами. С БПЛА проводят разведку, на некоторые БПЛА ставят тепловизионные датчики», — подчеркнул он.

В Одессе сотрудника ТЦК прижали к земле за проверку документов у водителя

Ранее на подконтрольной Киеву территории Запорожской области мужчина, катавшийся в трамвае с гранатой в руках, обезопасил себя от сотрудников ТЦК.