Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные небольшими группами заходят в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске Харьковской области. Его слова приводит ТАСС.

Марочко рассказал об успехе российских военных в Купянске и подчеркнул, что они уже работают в городе, по некоторым данным.

«В самом населенном пункте действует ряд малых групп, которые заходят в Купянск, выявляют огневые точки противника. Идет так называемая разведка боем. <…> Наши военнослужащие совершили ряд рейдов в глубину обороны противника именно в самом Купянске», — уточнил он.

Эксперт добавил, что сейчас российские солдаты ведут подготовку для полномасштабного захода в город.

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Ранее Марочко рассказал об успехах российских войск в районе Купянска.