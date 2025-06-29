РИА Новости: экс-боец ВСУ призвал украинцев прекратить убийства мирного населения

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Бывший военнослужащий ВСУ, боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным Браво призвал украинских военных прекратить убийства мирного населения.

Экс-боец ВСУ призвал украинцев прекратить убийства мирного населения
© РИА Новости
«Пацаны, вы что, дроны не видите, кого вы бьёте или что? Зачем вы туда артиллерию направляете? Очень много погибших людей гражданских. Никто их там не эвакуирует», — цитирует военного РИА Новости.

Браво добавил, что солдаты ВСУ, как и Владимир Зеленский, убивают свой народ.

«Просьба, от украинцев украинцам — не чудите, не стреляйте, не убивайте гражданских», — сказал мужчина.

Ранее беженцы Алексей Ламин и Елена Пономаренко рассказали, что украинские военные убили 15 мирных жителей в селе Новоукраинка в ДНР за помощь российским военным.

Также сообщалось, что вэсэушники заставляли жителей Курахово под угрозой расстрела подавать оружие из подбитой техники им в укрытие, чтобы не попасть под огонь.