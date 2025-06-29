Бывший военнослужащий ВСУ, боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным Браво призвал украинских военных прекратить убийства мирного населения.

«Пацаны, вы что, дроны не видите, кого вы бьёте или что? Зачем вы туда артиллерию направляете? Очень много погибших людей гражданских. Никто их там не эвакуирует», — цитирует военного РИА Новости.

Браво добавил, что солдаты ВСУ, как и Владимир Зеленский, убивают свой народ.

«Просьба, от украинцев украинцам — не чудите, не стреляйте, не убивайте гражданских», — сказал мужчина.

Ранее беженцы Алексей Ламин и Елена Пономаренко рассказали, что украинские военные убили 15 мирных жителей в селе Новоукраинка в ДНР за помощь российским военным.

Также сообщалось, что вэсэушники заставляли жителей Курахово под угрозой расстрела подавать оружие из подбитой техники им в укрытие, чтобы не попасть под огонь.