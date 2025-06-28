Военный эксперт рассказал о продвижении ВС России в Сумской области

Российские военнослужащие за эту неделю значительно продвинулись в Юнаковке Сумской области Украины. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в настоящее время российская армия контролирует около 50% населенного пункта.

«За эту неделю военнослужащие продвинулись на данном участке фронта, как в самом населенном пункте, так и по флангам», — сказал Марочко.

Он уточнил, что ВС России полностью контролируют северную часть села.

До этого главнокомандующий украинской армии Александр Сырский заявил, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) появилась специальная группа по вопросам обороны городов и общин Сумской области.

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11 июня Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России продолжают продвижение в Сумской области. До города Сумы российским военным осталось пройти около 20 километров, отметили журналисты.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что стремительное отступление украинских военных в Сумской области связано с попыткой командования ВСУ и местных властей скрыть плохую подготовку к обороне. Она назвала подобную ситуацию «циничной схемой» чиновников и генералов.

Ранее в Сумской области пять украинцев отказались от эвакуации из страха попасть в ВСУ.