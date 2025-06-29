В России установлены новые цели по снижению числа не годных к военной службе

Концепция федеральной системы подготовки граждан РФ к военной службе продлена с 2030 до 2036 года, говорится в распоряжении правительства РФ. В документ, в частности, введены новые показатели, цели и задачи.

Так, количество граждан, не соответствующих по состоянию здоровья и уровню физического развития требованиям военной службы, должно снизиться в регионах РФ до 17,5% в 2030 и до 16% в 2036 году (цель на 2024 год была установлена ранее на уровне 19%). Документ также предусматривает дальнейшее увеличение показателя годности к военной службе граждан, прибывших на призывные комиссии. Кроме того, доля граждан призывного возраста, систематически занимающихся физкультурой и спортом, должна вырасти до 85% к 2030 и 90% к 2036 году.

На момент подготовки первой редакции концепции в 2009 году доля граждан, ограниченно годных к военной службе, составляла около 30%, указано в документе.

Расширены также цели, задачи и принципы системы подготовки граждан к военной службе. К ним добавлены, в частности, "развитие традиционных российских ценностно-смысловых и нравственных ориентиров, гражданственности и патриотизма в молодежной среде", реализация потенциала каждого человека и его талантов, "обеспечение устойчивости молодежной среды к внешним и внутренним вызовам и угрозам", формирование культуры здорового и активного образа жизни в молодежной среде, увеличение доли молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, повышение престижа военной службы.

Подготовка граждан РФ к военной службе регламентируется федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" и Концепцией федеральной системы подготовки граждан РФ к военной службе. Подготовка включает комплекс обязательных и добровольных мероприятий, проводимых государственными, общественными и оборонными организациями, в том числе ДОСААФ России. Отдельные элементы начальной военной подготовки входят в курс "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗЖ, до 2024 года - ОБЖ).