Попытки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского перебросить резервы в Сумскую область приведут к ослаблению позиций по всей линии фронта.

Об этом заявил в своём Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас находятся в СИЗО по обвинению в государственной измене.

«Чтобы подкрепить трёп про «Путин не побеждает», Сырский перекинул резервы на Сумщину и отрапортовал про «остановку наступления русских», – написал опальный политик. – Параллельно – у русских успех в сторону Днепропетровской области и вокруг Покровска. Но на Сумщине, зато, Путин не побеждает. Итогом будет провал по всем направлениям».

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Дубинский рассказал, почему «последняя гастроль» главаря киевского режима Владимира Зеленского на саммит НАТО провалилась.