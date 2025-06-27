Сальдо: ВСУ используют обмелевшие каналы в Херсонской области для атак БПЛА

ВСУ для внезапных атак в Херсонской области направляют беспилотники через каналы, обмелевшие после разрушения плотины Каховской ГЭС.

Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в интервью изданию «Репортёры».

«Артиллерию они сейчас реже применяют, чаще применяют FPV-дроны и боеприпасы барражирующего характера, которые направляют прямо по руслам опустевших каналов, и их не видно», — заявил Сальдо.

Ранее Сальдо заявил, что Вооружённые силы Украины за сутки устроили в Херсонской области пожары на площади более 600 га.