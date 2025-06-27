Ганчев заявил об объединении ВС России на харьковском фронте

Lenta.ru

Освобождение Новый Кругляковки говорит об объединении Вооруженных сил (ВС) России на харьковском фронте и о том, что российские войска прокладывают дорогу в направлении Боровой, рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Об этом пишет РИА Новости.

Ганчев заявил об объединении ВС России на харьковском фронте
© РИА Новости

Он отметил, что Новая Кругляковка расположена на левом берегу реки Оскол, южнее Купянска.

«Можем видеть, что наши ребята постепенно объединяют силы на этом участке фронта, прокладывая дорогу в направлении Боровой», — подчеркнул он.

Ганчев добавил, что сотрудники его администрации пока не имеют доступа в это село.

Ранее Минобороны России заявило о взятии под контроль харьковской Новой Кругляковки.