Трамп назвал условие новой атаки по Ирану

США снова атакуют Иран, если узнают, что Тегеран обогащает уран. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

Он отметил, что Вашингтон намерен добиваться международного контроля над ядерной программой Ирана. По словам Трампа, в этом могут участвовать не только представители МАГАТЭ, но и американская сторона.

Трамп заявил о наличии доказательств уничтожения ядерных объектов Ирана

«Конечно, без каких-либо вопросов, абсолютно», — ответил он на вопрос о том, атакует ли Вашингтон Иран снова, если узнает, что Тегеран обогащает уран.

Напомним, что на прошедших выходных США вступили в конфликт между Израилем и Ираном. В ночь на 22 июня Вашингтон нанес удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Тегеран ответил на это ударами по американским базам в Катаре 23 июня. После этого Израиль и Иран договорились о заключении перемирия на 12 дней, которое, по словам Трампа, позволит обеспечить полное завершение конфликта между ними.