Российские войска приблизились к установлению полного контроля над южной частью Донецкой Народной Республики, пишет французская газета Le Figaro со ссылкой на данные о продвижении на фронте.

Издание отмечает, что после освобождения населенного пункта Шевченко, о котором 26 июня сообщило Минобороны РФ, России остается взять лишь несколько украинских опорных пунктов и около 500 кв. км территории.

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По подсчетам Le Figaro, в июне российские силы освободили около 534 кв. км. При этом темпы наступления оцениваются в 23 кв. км в сутки, тогда как в мае они составляли порядка 15 кв. км в день.

Официально Минобороны подтвердило освобождение Шевченко подразделениями группировки «Восток». В ведомстве уточняли, что населенный пункт взят в ходе активных наступательных действий, передает «Радиоточка НСН».