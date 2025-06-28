БПЛА ударили по инфраструктурному объекту связи под Белгородом

В Белгородской области в селе Погромец дроны повредили инфраструктурный объект связи, рассказал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

© Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Он уточнил, что аварийные службы смогут начать восстанавливать поврежденный объект после согласования с Минобороны России.

«В селе Новое от детонации беспилотника поврежден гараж на территории домовладения. Кроме того, перебит газопровод — утечка газа устранена», — сообщил чиновник.

Он добавил, что два FPV-дрона повредили две постройки и автомобиль в хуторе Рябики. Кроме того, в селе Новостроевка-Первая при налете дрона осколки посекли еще одну машину, а в селе Дунайка от БПЛА пострадали стекла в здании коммерческого объекта и три транспортных средства.

«В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал во дворе частного домовладения — повреждены забор и хозпостройка. От детонации еще двух дронов посечены осколками три автомобиля», — сообщил глава области.

По его словам, в селе Новая Таволжанка из-за прилета четырех снарядов выбило окна в четырех частных домах, повредило крыши, заборы и надворную постройку. А при детонации FPV-дрона о землю в одном доме пробило кровля, в другом — повредило стекла. Также были посечены три транспортных средства.

Накануне четыре муниципалитета Белгородской области оказались под ударом ВСУ. На церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Борисовка Волоконовского района было совершена атака вражеского дрона. В результате атаки и детонации взрывного компонента пострадали паперть и фасад храма.